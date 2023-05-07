Теплоход со 113 пассажирами сел на мель на Волге
Пассажирское судно 7 мая село на мель на Волге в Нижегородской области, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
«Около 14:00 мск на реке Волге в районе Галанинского причала <...> село на мель пассажирское судно «Илья Муромец», — говорится в заявлении.
Отмечается, что на судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа. К месту происшествия выдвинулся буксир Волжского пароходства.
Пострадавших, по данным прокуратуры, нет.
В марте теплоход под флагом Панамы сел на мель в Ростовской области. Разлива нефтепродуктов и препятствий для движения судов не было. Судно оперативно отбуксировали.