Политолог заявил об отсутствии серьезной угрозы госдолга США мировым рынкам

Доцент факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с «Известиями» 7 мая объяснил отсутствие влияния рекордного госдолга США для мировой экономики. Таким образом он прокомментировал статью The Economist на эту тему.

По его мнению, американское правительство не в первый раз сталкивается с возросшими финансовыми заимствованиями — оно уже научено, как надо действовать. Один из таких «методов» — проведение церемонии, на которой правительство будет якобы решать эту проблему. Мероприятие проведут с целью привлечения внимания к работе властей, считает экономист.

Соединенные Штаты — это страна, которая постоянно жила в долг. Она умеет договариваться с заимодателями, пояснил Суздальцев.

«Пока страна печатает конвертируемую валюту, никакого дефолта в США не будет», — подчеркнул эксперт, комментируя ее положение во внутренней экономике.

Вместе с тем, в мировой экономике, от действий Соединенных Штатов обстановка может быть «немного напряженной», так как речь идет о резервной валюте. Однако, по словам Суздальцева, такое положение дел никто не хочет менять, «всех все устраивает». В целом, положение Вашингтона на международной торговли – это никак не скажется

В конце апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга. Документ предусматривает повышение потолка госдолга страны на $1,5 трлн и ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно.

1 мая министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что страна может исчерпать бюджет в связи с достижением потолка госдолга уже к 1 июня. Глава минфина призвала конгресс как можно скорее увеличить лимит долга.

2 мая в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не будет договариваться с конгрессом о недопущении дефолта. В пресс-службе подчеркнули, что предотвращение дефолта — конституционная обязанность конгресса, и при экс-президенте Дональде Трампе лимит задолженности повышался трижды.

В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.