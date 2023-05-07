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В Польше предложили объявлять сторонников Бандеры врагами народа

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Польский журналист Витольд Гадовский призвал объявлять украинцев, восхваляющих нацизм, врагами народа.

«Каждый украинец, для которого Бандера герой, позиционирует себя как враг поляков, потому что для нас он антипольский преступник!» — написал журналист в своем аккаунте Twitter в пятницу, 5 мая.

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17 февраля обозреватель польской газеты заявил, что бандеровцам, приехавшим в Польшу в качестве беженцев с Украины, следует немедленно вернуться домой, так как в Варшаве им не рады. Он подчеркнул, что проблема неонацистских взглядов со стороны украинских мигрантов будет только нарастать.

3 января, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что при первой встрече напомнит своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры.

Однако жители Польши в комментариях к публикации издания Gazeta.pl высмеяли Моравецкого за его слова. В частности, как отметили некоторые комментаторы, Варшава знала об отношении властей Украины к национализму, однако всё равно поставляла им оружие и деньги.

Бандера — один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). В последние годы пропаганда нацизма на Украине вышла на государственный уровень.

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