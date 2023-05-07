В Польше предложили объявлять сторонников Бандеры врагами народа

Польский журналист Витольд Гадовский призвал объявлять украинцев, восхваляющих нацизм, врагами народа.

«Каждый украинец, для которого Бандера герой, позиционирует себя как враг поляков, потому что для нас он антипольский преступник!» — написал журналист в своем аккаунте Twitter в пятницу, 5 мая.

17 февраля обозреватель польской газеты заявил, что бандеровцам, приехавшим в Польшу в качестве беженцев с Украины, следует немедленно вернуться домой, так как в Варшаве им не рады. Он подчеркнул, что проблема неонацистских взглядов со стороны украинских мигрантов будет только нарастать.

3 января, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что при первой встрече напомнит своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры.

Однако жители Польши в комментариях к публикации издания Gazeta.pl высмеяли Моравецкого за его слова. В частности, как отметили некоторые комментаторы, Варшава знала об отношении властей Украины к национализму, однако всё равно поставляла им оружие и деньги.

Бандера — один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). В последние годы пропаганда нацизма на Украине вышла на государственный уровень.