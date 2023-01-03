В Польше высмеяли реакцию Моравецкого на чествование Бандеры

Поляки высмеяли премьер-министра страны Матеуша Моравецкого за его реакцию на чествование украинцами лидера националистов Степана Бандеры. Свое мнение они выразили 2 января в комментариях к публикации издания Gazeta.pl.

Пользователь niktalboktos отметил, что премьер-министру следует быть осторожнее с критикой Бандеры.

«Если украинцы разозлятся, мы можем получить еще один гранатомет «в подарок», или что-то упадет где-нибудь рядом с границей. Надо быть начеку», — написал он.

Кроме того, читатели Gazeta.pl напомнили, что Варшава прекрасно знала об отношении Киева к национализму, но всё равно поставляла ему оружие и деньги.

«Недавно враг Польши, некий (восхвалявший Бандеру экс-посол Украины в Германии Андрей) Мельник, был назначен Зеленским заместителем министра иностранных дел. Позвольте поблагодарить вас за это еще большим объемом помощи», — добавил alejagwiazd.

С ним согласился пользователь с ником gapcio2010. Он подчеркнул, что эта преувеличенная любовь к Украине выйдет Польше боком быстрее, чем все думают.

«Они своего «героя» из памяти не вычеркнут, не будем питать иллюзий. Мы должны быть более внимательны к этим альянсам с Украиной»», — посоветовал armagedon888.

Ранее в этот день Моравецкий заявил, что при первой встрече напомнит своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Бандера — один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). В последние годы пропаганда нацизма на Украине вышла на государственный уровень.

Варшава считает Бандеру, в частности, идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней. Тогда украинские националисты напали одновременно на порядка 150 польских деревень, погибло от 100 тыс. до 130 тыс. человек.