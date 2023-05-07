Посольство РФ в Австрии посетило концлагерь Маутхаузен

Послы России в Австрии Дмитрий Любинский и Александр Лукашевич посетили концлагерь Маутхаузен с мемориальной акцией, несмотря на отказ в приглашении от официальной Вены. Об отношении австрийцев к празднику Победы они рассказали «Известиям» в субботу, 6 мая.

«Отношение австрийских властей ко всем памятным мероприятиям меняется в последние годы кардинальным образом. Как и в прошлом году, в этот раз российские представители не получили приглашения, точнее получили отказ в участии в мемориальных акциях, в том числе и в мемориальном комплексе концлагеря Маутхаузен Советскому воину-освободителю», — рассказал Любинский.

Однако, как заметил посол Лукашевич, акция в мемориальном комплексе была массовая, что показывает, что российские загранучреждения никогда не допустят, чтобы люди забыли Великую Победу.

Послы поделились, что для празднования 78-ой годовщины Великой Победы учреждение подготовило серию мероприятий. Их коллеги в посольствах стран СНГ поддерживают мемориальные акции и некоторые проводят совместно. Возложение цветов в День Победы у памятника Советскому воину-освободителю в центре Вены также поддержали иностранные коллеги российских послов.

«Мы реализуем собственную программу, мы будем проводить церемонию возложения совместно с послами и главами дипмиссий стран СНГ и с руководителями российских загранучреждений и вечером в посольстве мы устраиваем такой камерный праздничный концерт», — поделился Любинский.

Он также подчеркнул, что представители и послы недружественных европейских стран не приглашены на совместное празднование Дня Победы. Раскрывать гостей Люблинский не стал, но добавил, что представители стран БРИКС приглашены.

По словам российских послов, австрийцы, в отличие от официальной Вены, «не поддерживают курс на отмену России и на разрыв с ней культурных и деловых связей». Об этом писали в обращениях люди после информации, что посольство РФ снова не пригласили на мемориальные акции.

6 мая власти Берлина вновь запретили демонстрацию флагов РФ и символов, связанных с Днем Победы 8 и 9 мая. Вместе с тем правительство разрешило вывешивать флаг Украины у советских мемориалов в эти дни. Такой запрет правительство вводит уже второй год подряд. Он распространяется на всех, кроме дипломатов и ветеранов.

Посольство России в Литве организует в прибалтийской республике ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, однако акции пройдут на территории посольства. Отмечается, Демонстрация символов, связанных с Россией, в Литве запрещена. В их числе — георгиевская лента, Знамя Победы, Красная звезда и т.д. Штраф за «правонарушение» — от €300 до €1,5 тыс.

В Польше российские послы отказались от проведения акции «Бессмертный полк» из-за опасений, что местные органы правопорядка не смогут обеспечить безопасность участников шествия. Тем не менее российский посол Сергей Андреев вместе с сотрудниками российских загранучреждений и представителями польских ветеранских и общественных организаций планирует возложить венки и цветы на Мемориальном кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве.