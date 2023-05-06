В Берлине разрешили вывешивать флаг Украины 8 и 9 мая

В Берлине разрешили использовать флаги Украины у советских мемориалов 8 и 9 мая, однако запрет на российские флаги всё еще сохраняется. Об этом в пятницу, 5 мая, заявил адвокат Патрик Хайнеманн в своем Twitter.

«Удалось доказать незаконность запрета флагов Украины со стороны полиции Берлина 8 и 9 мая», — написал он.

При этом в столице Германии по решению полиции уже второй год подряд будет действовать запрет на ношение флагов и символики РФ и СССР у советских мемориалов. Он распространяется на всех, кроме дипломатов и ветеранов.

В прошлом году 7 мая экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал «огромным скандалом» и «пощечиной украинскому народу» запрет властями Германии украинских флагов 8 и 9 мая.

Тогда власти Берлина объяснили, что демонстрировать символику нельзя будет только на памятных мероприятиях на 15 мемориалах. Отмечалось, что ограничения в этих локациях необходимы для достойного и мирного проведения праздника.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.