Посольство РФ в Польше отказалось от «Бессмертного полка» из-за опасений провокаций

Посольство России в Польше в 2023 году отказалось от проведения акции «Бессмертный полк» из-за опасений, что местные органы правопорядка не смогут обеспечить безопасность участников шествия, сообщили «Известиям» в дипмиссии в Варшаве.

«Поскольку у посольства нет уверенности в том, что польская полиция сможет обеспечить безопасность российских граждан при проведении «Бессмертного полка» мы были вынуждены отказаться от этого мероприятия. Законодательство этой страны не запрещает гражданам России или русскоговорящим жителям Польши проводить памятные мероприятия. Однако не исключаем, что власти в нынешней ситуации попытаются воспрепятствовать акции по случаю Дня Победы под предлогом того, что они-де проводятся «в поддержку российской агрессии», — уточнили в посольстве РФ в Польше.

Тем не менее российский посол Сергей Андреев вместе с сотрудниками российских загранучреждений и представителями польских ветеранских и общественных организаций планирует возложить венки и цветы на Мемориальном кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве.

В российском посольстве в Литве также рассказали, что ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, также пройдет в усеченном формате. В частности, акция «Бессмертный полк» будет организована на территории дипмиссии в Вильнюсе.

В других прибалтийских странах — Эстонии и Латвии — введен прямой запрет на публичные мероприятия с использованием «российских» символов, по сути, символов, связанных с историей Великой Отечественной войны. Среди них — георгиевская лента, Красная звезда, Знамя Победы и др.

О том, как празднуют День Победы в разных странах мира — в материале «Известий»:

Не одна на всех: как на Западе отмечают День Победы без России