Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВФУ выпустили по Донецку 10 снарядов из РСЗО
Армия
Гвардии сержант Першенков обнаружил и лично уничтожил трех украинских диверсантов
Армия
Российский танк Т-80 разбил укрепления ВСУ на артемовском направлении
Общество
Следователь рассказал о подельниках грабившего на вокзалах Москвы серийного отравителя
Спорт
Синхронистка Субботина назвала жесткими критерии МОК по допуску россиян на соревнования
Общество
Рэпер Schokk поделился впечатлениями от поездки по городам Донбасса
Армия
Эксперт оценил репутационные потери противника в случае взятия Артемовска
Армия
Опубликованы кадры работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н России
Мир
В результате стрельбы в Сербии восемь человек погибли и еще 13 пострадали
Общество
В Госдуму внесут законопроект по ограничению продажи алкоголя в барах в жилых домах
Общество
В результате обстрела Донецка украинскими националистами погиб мужчина
Мир
ВСУ сбили над Киевом собственный беспилотник Bayraktar TB2
Мир
FP назвала политику Макрона помехой для ЕС в реализации антироссийской стратегии
Сюжет:

Посольство РФ в Польше отказалось от «Бессмертного полка» из-за опасений провокаций

0
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в Польше в 2023 году отказалось от проведения акции «Бессмертный полк» из-за опасений, что местные органы правопорядка не смогут обеспечить безопасность участников шествия, сообщили «Известиям» в дипмиссии в Варшаве.

Образцы по подобию: на парад 9 мая выйдет техника, доработанная с учетом СВО
Какие именно танки, бронеавтомобили и ЗРК увидят зрители в Москве и регионах России

«Поскольку у посольства нет уверенности в том, что польская полиция сможет обеспечить безопасность российских граждан при проведении «Бессмертного полка» мы были вынуждены отказаться от этого мероприятия. Законодательство этой страны не запрещает гражданам России или русскоговорящим жителям Польши проводить памятные мероприятия. Однако не исключаем, что власти в нынешней ситуации попытаются воспрепятствовать акции по случаю Дня Победы под предлогом того, что они-де проводятся «в поддержку российской агрессии», — уточнили в посольстве РФ в Польше.

Тем не менее российский посол Сергей Андреев вместе с сотрудниками российских загранучреждений и представителями польских ветеранских и общественных организаций планирует возложить венки и цветы на Мемориальном кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве.

В российском посольстве в Литве также рассказали, что ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, также пройдет в усеченном формате. В частности, акция «Бессмертный полк» будет организована на территории дипмиссии в Вильнюсе.

В других прибалтийских странах — Эстонии и Латвии — введен прямой запрет на публичные мероприятия с использованием «российских» символов, по сути, символов, связанных с историей Великой Отечественной войны. Среди них — георгиевская лента, Красная звезда, Знамя Победы и др.

О том, как празднуют День Победы в разных странах мира — в материале «Известий»:

Не одна на всех: как на Западе отмечают День Победы без России

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023