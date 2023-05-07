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Политолог указал на самостоятельность Будапешта в вопросе внешней политики

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Фото: TASS/EPA/Peter Lakatos
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Венгрия отстаивает национальные интересы и не идет на поводу у Вашингтона. Об этом заявил «Известиям» в субботу, 6 мая, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Мы на сегодняшний день видим, что есть здравые политики в Венгрии, которые постоянно акцентируют внимание на необходимости отстаивать национальные интересы и не идти на поводу у Вашингтона, который заставляет своих союзников выполнять действия в угоду США, естественно, вредящие прежде всего экономике и благополучию жителей европейских государств», — подчеркнул Андрей Кошкин.

По словам заведующего кафедрой, Венгрия показывает пример самостоятельности на мировой арене. Он отметил, что премьер-министр страны Виктор Орбан выступает против, к примеру, общепринятой ЕС антироссийской политики, в том числе поставок оружия на Украину.

«Особенно он против действий, связанных с зерновой политикой, поставками [зерна] с Украины. Он постоянно акцентирует внимание на том, что нельзя верить Еврокомиссии, которая обещает государствам, которые пострадали от того, что украинское зерно изменило баланс на европейском сельскохозяйственном рынке. От этого пострадали фермеры таких государств, как Венгрия, Польша, Словакия, Румыния. В этой весьма непростой ситуации, когда Еврокомиссия пообещала, что будет платить большие деньги, в частности 100 млн Венгрии, они (власти Венгрии. — Ред.) не верят в это, обвиняют [ЕК] во лжи», — объяснил эксперт.

28 апреля агентство Bloomberg сообщило, что в Венгрии наблюдается значительное снижение поддержки Евросоюза. Только 39% венгров поддерживают политику блока, что стало историческим минимумом для страны.

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Многие аспекты в политике ЕС вызывают недовольство у правительства Венгрии. Так, 24 апреля министр иностранных дел республики Петер Сийярто на совете глав МИД стран ЕС снова заявил, что страна выступает против поставок оружия Украине. Он отметил, что поставки вооружений киевскому режиму затягивают конфликт, увеличивая число жертв при военных действиях.

Правительство республики также обеспокоено положением венгерской общины в Закарпатье, члены которой живут на Украине. Так, 24 апреля вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро обвинила украинское руководство в нежелании гарантировать безопасность венграм, румынам, русским и другим меньшинствам на Украине. По словам парламентария, на фоне увеличения военной помощи Украине Киев не собирается идти на компромиссы по гарантии прав венгерского населения Закарпатья.

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