В Венгрии наблюдается значительное снижение поддержки Евросоюза (ЕС). Об этом 28 апреля сообщило агентство Bloomberg.

Как следует из публикации, сейчас только 39% венгров поддерживают политику блока, что стало историческим минимумом для страны.

Отношение населения Венгрии к ЕС резко изменилось за год. В прошлом году положительно к объединению относились 51% венгров.

Как отмечается в публикации, в целом венгры ранее поддерживали политику Евросоюза, в то время как премьер-министр страны Виктор Орбан, находящийся у власти с 2010 года, высказывался в поддержку политики России и Китая.

«Венгрии так и не удалось по-настоящему усвоить ценности ЕС, всё дело было в деньгах», — поделилась мнением директор Mertek Media Monitor, будапештского наблюдателя за СМИ Агнес Урбан.

Она подчеркнула, что в последнее время Будапешт не получает тех объемов финансирования от ЕС, которые получал ранее.

В Брюсселе спад популярности ЕС среди народа Венгрии связывают с контролем Орбана над СМИ. Кроме того, в крупных городах размещены билборды с рассуждениями о целесообразности членства Венгрии в ЕС.

Сам Орбан неоднократно отвергал информацию о намерении выхода Венгрии из ЕС. Он отмечал, что четыре пятых ее экспорта приходится на безграничный рынок ЕС, а экономика страны поддерживается инвестициями немецких компаний, таких как Mercedes-Benz Group AG и BMW AG.

Ранее, 24 апреля, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совете глав МИД стран ЕС снова заявил, что страна выступает против поставок оружия Украине. Он отметил, что поставки вооружений киевскому режиму только продлевают спецоперацию, увеличивая число жертв конфликта.

В конце марта Орбан сообщил, что ЕС близок к обсуждению вопроса отправки миротворческих войск на Украину. Он обратил внимание на то, что год назад страны ЕС обсуждали, можно ли посылать Киеву летальное оружие. Он указал, что как и тогда, так и сейчас Будапешт сказал «нет», но Запад тоже «колебался».