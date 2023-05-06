Врачи диагностировали стенокардию у юмориста Петросяна
Народного артиста РСФСР, юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы, передает источник «Известий» 6 мая.
У него диагностировали стенокардию. Врачи назначили артисту амбулаторное лечение.
Ранее источник сообщал, что Петросяна переводили в реанимацию во время плановой госпитализации с целью контроля его состояния.
Вместе с тем его жена Татьяна Брухунова также заявила, что артист просто лег на обследование.
1 мая стало известно о госпитализации Петросяна в одну из московских клиник с жалобами на сердце. По его словам, он проходил плановый осмотр и уже его закончил.