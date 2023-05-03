Юмориста Петросяна выписали из больницы
Госпитализированного 1 мая народного артиста РСФСР, юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы. Об этом 3 мая сообщил сам артист.
Он подтвердил выписку из клиники, где проходил плановый осмотр.
«Отлично. Плановую проверку закончил», — сказал артист ТАСС.
1 мая Петросян был доставлен в одну из московских клиник с жалобами на сердце. 77-летнему артисту вызвали «скорую», после осмотра на месте медики приняли решение его госпитализировать.
Позже юморист призвал всех не паниковать и отметил, что его госпитализация является плановой.
Жена Петросяна Татьяна Брухунова 2 мая рассказала «Известиям» о его самочувствии, подтвердив, что он здоров и находится на плановом осмотре.