Евгений Петросян отреагировал на сообщения о госпитализации

Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян заявил, что находится в больнице на плановом обследовании. Так артист прокомментировал «Известиям» появившиеся 1 мая в СМИ сообщения о своей госпитализации.

«Ой, ребят, не паникуйте! У меня плановая проверка», — пояснил Петросян.

Юморист добавил, что уже завтра, 2 мая, планирует покинуть больницу и вернуться домой.

Как ранее сообщил источник «Известий», Петросян был доставлен в одну из московских клиник с жалобами на сердце. 77-летнему артисту вызвали «скорую», после осмотра на месте медики приняли решение его госпитализировать. Собеседник добавил, что несколько лет назад юморист уже проходил лечение сердца, тогда ему установили стент.