Жена Петросяна рассказала о его самочувствии после госпитализации
Татьяна Брухунова, жена госпитализированного 1 мая народного артиста РСФСР, юмориста Евгения Петросяна, рассказала «Известиям» о его самочувствии.
«Здоров, в полном порядке <...> с ним всё замечательно», — сказал она 2 мая.
Брухунова добавила, что Петросян находится на плановом осмотре.
Накануне Петросян был доставлен в одну из московских клиник с жалобами на сердце. 77-летнему артисту вызвали «скорую», после осмотра на месте медики приняли решение его госпитализировать.
Позже юморист призвал всех не паниковать и заявил, что планирует 2 мая покинуть больницу и вернуться домой.