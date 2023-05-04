Жена Петросяна рассказала о его состоянии

Супруга народного артиста РСФСР юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в четверг, 4 мая, рассказала «Известиям» о его состоянии.

По ее словам, с Петросяном всё в порядке и он не находится в реанимации.

«Никаких проблем нет. Просто человек лег на обследование. Какая реанимация? Что за глупость?» — удивилась Брухунова.

Ранее в этот же день ряд Telegram-каналов сообщили, что Петросян якобы попал в реанимацию.

1 мая Петросян был доставлен в одну из московских клиник с жалобами на сердце. 77-летнему артисту вызвали «скорую», после осмотра на месте медики приняли решение его госпитализировать.

Позже юморист призвал всех не паниковать и отметил, что его госпитализация является плановой.