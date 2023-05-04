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Жена Петросяна рассказала о его состоянии

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Супруга народного артиста РСФСР юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в четверг, 4 мая, рассказала «Известиям» о его состоянии.

По ее словам, с Петросяном всё в порядке и он не находится в реанимации.

«Никаких проблем нет. Просто человек лег на обследование. Какая реанимация? Что за глупость?» — удивилась Брухунова.

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До этого люди с серьезными проблемами со здоровьем оказывались при госпитализации практически беспомощными

Ранее в этот же день ряд Telegram-каналов сообщили, что Петросян якобы попал в реанимацию.

1 мая Петросян был доставлен в одну из московских клиник с жалобами на сердце. 77-летнему артисту вызвали «скорую», после осмотра на месте медики приняли решение его госпитализировать.

Позже юморист призвал всех не паниковать и отметил, что его госпитализация является плановой.

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