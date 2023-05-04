Стали известны обстоятельства попадания Петросяна в реанимацию

Народного артиста РСФСР юмориста Евгения Петросяна действительно переводили в реанимацию, но с целью контроля за его состоянием. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил источник «Известий».

По его информации, 77-летнему артисту стало плохо 1 мая после посещения стоматолога, он сам вызвал скорую помощь. Его доставили в больницу с гипертонией, но затем медики отметили начало воспалительного процесса.

Именно поэтому Петросяна перевели в реанимацию, но в целях контроля, указал источник.

Ранее в этот день информация о том, что Петросян попал в реанимацию, распространилась в ряде Telegram-каналов. «Известия» связались с его женой Татьяной Брухуновой, однако супруга юмориста заявила, что артист просто лег на обследование.

1 мая стало известно о госпитализации Петросяна в одну из московских клиник с жалобами на сердце. По его словам, он проходил плановый осмотр и уже его закончил.