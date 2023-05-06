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Российский посол назвал аморальным запрет на демонстрацию флагов РФ в Берлине 9 Мая

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Фото: Global Look Press/dpa/Carsten Koall
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Запрет властей Берлина на демонстрацию флага РФ, а также символов, связанных с Днем Победы, 8 и 9 мая, аморален. Об этом заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев 6 мая.

Он также отметил, что Советский Союз пожертвовал жизнями 27 млн своих граждан за мирное небо над Европой.

«Считаем такой подход аморальным и недопустимым. Требуем полной отмены соответствующих запретов», — подчеркнул Нечаев в комментарии в Telegram-канале посольства.

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В столице Германии по решению полиции уже второй год подряд будет действовать запрет на ношение флагов и символики РФ и СССР у советских мемориалов. Это связано с проведением спецоперации по защите Донбасса. Запрет распространяется на всех, кроме дипломатов и ветеранов.

Вместе с тем ранее в этот день стало известно, что берлинские власти разрешили вывешивать флаг Украины 8 и 9 мая у советских мемориалов.

78-я годовщина победы в Великой Отечественной война отмечается 9 мая 2023 года.

В прошлом году 7 мая экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал «огромным скандалом» и «пощечиной украинскому народу» запрет властями Германии украинских флагов 8 и 9 мая.

Тогда власти Берлина объяснили, что демонстрировать символику нельзя будет только на памятных мероприятиях на 15 мемориалах. Отмечалось, что ограничения в этих локациях необходимы для достойного и мирного проведения праздника.

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