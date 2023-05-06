В Британии началась церемония коронации Карла III и его супруги Камиллы

В Вестминстерском аббатстве в Великобритании началась Церемония коронации короля Карла III и его супруги Камиллы. Об этом 6 мая сообщает телеканал Sky News.

Церковную церемонию проводит глава английской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Британские журналисты предполагают, что в церемонии могут произойти некоторые изменения. В частности, Карл III может нарушить традицию и впервые пригласить к участию в коронации представителей разных религий, а также упомянуть их в своей клятве верности народу и церкви.

Сам момент коронации состоится приблизительно в 14.00 мск. На голову Карла III будет возложена корона святого Эдуарда, после чего прозвучит оружейный салют. Кроме этого, монарох получит и другие регалии королевской власти — державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем и кольцо суверена.

В заключительной части, король взойдет на престол и займет кресло святого Эдуарда, изготовленное в 1300 году. Священнослужители, пэры и члены королевской семьи присягнут ему на верность.

Ранее, 26 апреля, газета Evening Standard сообщила, что коронация короля Великобритании Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы может обойтись налогоплательщикам в £50–100 млн. Представитель выступающего против монархии активистского движения Republic Грэм Смит считает, что такие расходы — это «пощечина миллионам людей», которые испытывают финансовые проблемы в связи с рекордным ростом стоимости жизни в Соединенном Королевстве.

18 апреля сообщалось, что британские активисты движения Republic намерены провести массовые демонстрации в день коронации Карла III. Они призывают тысячи людей прийти на собрание на Трафальгарской площади в желтых футболках и нести в руках баннеры с надписью Not my king («Не мой король»). Акции протеста против коронации нового короля Великобритании планируется провести по всей стране.

Карл III стал новым монархом после смерти своей матери королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.