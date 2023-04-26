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Коронация Карла III может обойтись британским налогоплательщикам в £50-100 млн

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Коронация короля Великобритании Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы может обойтись налогоплательщикам в £50-100 млн. Об этом в среду, 26 апреля, пишет газета Evening Standard.

«Некоторые прогнозы предполагают, что операция «Золотая держава» — коронация Карла III и королевы-консорта — может стоить стране от £50 до £100 млн», — сказано в материале.

При этом издание не уточнило, кто производил подсчет расходов.

Газета напомнила, что коронация покойного монарха Елизаветы II в 1953 году обошлась казне в £912 тыс., что в переводе на нынешний курс составляет £20,5 млн.

Представитель выступающего против монархии активистского движения Republic Грэм Смит считает, что такие расходы — это «пощечина миллионам людей», которые испытывают финансовые проблемы в связи с рекордным ростом стоимости жизни в Соединенном королевстве.

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Гонорар автора, по некоторым данным, составил 20 миллионов долларов

Ранее, 20 апреля, издание The Guardian написало, что Карл III располагает личным состоянием, которое превышает $2,2 млрд. Журналисты газеты совместно с 12 экспертами провели первый анализ по оценке земель, недвижимости, транспортных средств, лошадей, предметов искусства, ювелирных украшений короля.

Пресс-секретарь короля Великобритании отметил, что публикация представляет «весьма творческую смесь спекуляций, предположений и неточностей», однако назвать точные цифры Букингемский дворец отказался.

Торжественная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Коронацию проведет духовный глава церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

18 апреля сообщалось, что британские активисты движения Republic намерены провести массовые демонстрации в день коронации Карла III. Они призывают тысячи людей прийти на собрание на Трафальгарской площади в желтых футболках и нести в руках баннеры с надписью Not my king («Не мой король»). Акции протеста против коронации нового короля Великобритании планируется провести по всей стране.

Карл III стал новым монархом после смерти своей матери королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

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