СМИ сообщили о нескольких взрывах в Кривом Роге

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прозвучало несколько взрывов. Об этом 6 мая свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Согласно данным онлайн-карты, воздушная тревога в области была объявлена в 10:26. Украинское издание «Общественное» в Telegram-канале сообщает, что в регионе объявлена воздушная тревога.

«В Кривом Роге слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты «Общественного»», — указано в сообщении.

Klymenko Time 5 мая сообщило, что в Сумской области прозвучали взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее в этот день в Киеве была объявлена воздушная тревога. Стало также известно о взрывах в районе Краматорска и Славянска.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.