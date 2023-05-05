В Киеве звучат сирены воздушной тревоги

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает в пятницу, 5 мая, украинское издание «Страна.ua».

Также сообщается о взрывах в районе Краматорска и Славянска.

В настоящее время, как пишет издание, воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины.

В российском Минобороны эти сообщения не комментировали.

Ранее несколько взрывов прозвучали в Киеве вечером 4 мая. В четверг в украинской столице была объявлена тревога, она длилась более трех с половиной часов. Сигнал включили в 02:21 и отключили только в 06:03.

Кроме того, оповещение длилось около пяти часов в Черниговской и Сумской областях. В красной зоне в тот же день оказались Днепропетровская, Полтавская, Харьковская области, подконтрольные Киеву районы Запорожской и Херсонской областей.

От МО РФ информации об ударах не поступало.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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