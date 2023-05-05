На Украине сообщили о взрывах в Сумской области
В Сумской области прозвучали взрывы, о чем в пятницу, 5 мая, сообщило Klymenko Time.
Как отмечается в Telegram-канале издания, в региона объявлена воздушная тревога.
Ранее в этот день в Киеве была объявлена воздушная тревога. Стало также известно о взрывах в районе Краматорска и Славянска.
4 мая в Киеве тревога была объявлена в 02:21 и длилась более трех с половиной часов. Кроме того, оповещение длилось около пяти часов в Черниговской и Сумской областях.
Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.