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На Украине сообщили о взрывах в Сумской области

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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В Сумской области прозвучали взрывы, о чем в пятницу, 5 мая, сообщило Klymenko Time.

Как отмечается в Telegram-канале издания, в региона объявлена воздушная тревога.

Остановись в мгновенье: нанесены новые удары по инфраструктуре Украины
Целями атак стали объекты энергетики, которые обеспечивают работу транспорта и военной промышленности

Ранее в этот день в Киеве была объявлена воздушная тревога. Стало также известно о взрывах в районе Краматорска и Славянска.

4 мая в Киеве тревога была объявлена в 02:21 и длилась более трех с половиной часов. Кроме того, оповещение длилось около пяти часов в Черниговской и Сумской областях.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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