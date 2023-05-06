Гастроэнтеролог назвала самую полезную часть куриной тушки

Белое мясо птицы содержит минимальное количество жира, поэтому большинство специалистов считают грудку самой полезной частью куриной тушки. Об этом сообщила врач-терапевт, диетолог, гастроэнтеролог Наталья Сычева 6 мая.

«Голень и бедро тоже можно использовать, но я рекомендую употреблять их на обед, а более постную грудку — на ужин. В грудке очень мало жира. Голень и бедро — ближе к красному мясу, там достаточное количество насыщенных жиров, которые мы не убираем полностью из рациона, но в то же время ограничиваем», — сказала она в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, в курятине будет столько же жира, сколько в свинине или жирной говядине, если не убирать кожу. Это же касается части грудки с кожей. Она продолжила, что готовить курицу лучше таким образом, чтобы на ней не образовывалась хрустящая румяная корочка, так как это — продукт гликации, вызывающий склеивание волокон коллагена и, как поясняет врач, «ведет к старению сосудов и кожи».

Диетолог уверена, полезна для организма будет курятина, приготовленная на пару или отваренная методом су-вид. По ее словам, в рацион на ежедневной основе включать курятину не стоит, а лучше чередовать с рыбой и другими видами мяса.

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