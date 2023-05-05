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Россиянам рассказали о пользе розмарина для ЖКТ

Эксперт Пуйда: отвары на основе розмарина — это хорошее средство для профилактики болезней ЖКТ
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Фото: Global Look Press/imagebroker/Ralph Kerpa
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Напитки и отвары на основе розмарина обладают рядом полезных свойств, в частности, они являются хорошим средством для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), рассказал «Известиям» 5 мая директор компании по производству тизанов и других продуктов на основе трав и цветов Floris Илья Пуйда.

Он отметил, что в этом растении содержится большое количество необходимых организму веществ, таких как цинк, фосфор, витамины А, С, B6, а также аминокислоты. Однако его главной ценностью является наличие розмариновой кислоты, оказывающей дегликирующее действие.

«Гликация является основным фактором преждевременного старения организма, она происходит за счет употребления продуктов усиленной гликации (сладкая, жирная, жареная пища). Подобное питание влияет на коллаген и эластин, провоцируя появление пигментных пятен, морщин, снижение упругости кожи, а также негативно сказывается на ЖКТ. Розмарин способен разрушать появившиеся гликированные белки в организме, что приводит не только к улучшению состояния кожи, но и помогает облегчить проблемы, которые связаны с холестерином, сахаром и состоянием ЖКТ», — рассказал Пуйда.

По его словам, розмарин может выступать, как спазмолитик, снижающий газообразование и вздутие живота. Также напиток с розмарином содержит карнозиновую кислоту, которая участвует в нормализации микрофлоры в кишечнике. Кроме того, клинические исследования, проводимые на крысах, подтверждают его пользу в профилактике и лечении колита, отметил эксперт.

«Розмариновая кислота и прочие составляющие растения отлично усваиваются, через ЖКТ. Наибольший эффект дают напитки, приготовленные с добавлением розмарина, главное не превысить температуру заваривания, чтобы не разрушить полезные вещества. Оптимальной температурой для приготовления является 85-90 градусов, время заваривания — не более 10 минут. Если «чистый» розмарин принимать сложно, то можно сочетать его с черным или зеленым чаем. При том последнее сочетания даст хороший тонизирующий и бодрящий эффект», — поделился Пуйда.

При этом он обратил внимание, что существуют и противопоказания для употребления розмарина. В частности, его не стоит применять беременным женщинам, при проблемах с засыпанием, а также при гипертонии. Кроме того, как и другие травы, розмарин способен вызвать аллергические реакции.

«Однако нельзя надеяться только на травы, они никогда не заменят полноценное лечение, назначенное врачом. Помимо этого, если у вас нет противопоказаний к приему напитков на основе розмарина, увлекаться ими тоже не стоит, так как злоупотребление может спровоцировать проблемы с ЖКТ. Норма потребления отвара из розмарина — 1 чайная ложка травы, заваренная 200 мл воды», — предупредил эксперт.

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3 мая диетолог-терапевт Ольга Лушникова рассказала, что редис является полезным продуктом питания, однако его употребление противопоказано людям с заболеваниями ЖКТ, особенно в период обострения. По ее словам, пектины, гемицеллюлоза и целлюлоза в составе овоща влияют на возможные повышение газообразования, метеоризм и нарушение стула.

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