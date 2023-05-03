Диетолог рассказала о вреде редиса при заболеваниях ЖКТ

Редис является полезным продуктом питания, однако его употребление противопоказано людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), особенно в период обострения. Об этом рассказала в среду, 3 мая, диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

По словам специалиста, пектины, гемицеллюлоза и целлюлоза в составе овоща влияют на возможные повышение газообразования, метеоризм и нарушение стула.

«Кроме того, редис содержит глюкозинолаты — соединения, которые при механическом воздействии, например при жевании, разлагаются на изотиоцианаты. А изотиоцианаты могут вызвать раздражение слизистой оболочки ЖКТ, вызывая боли в животе, тошноту, рвоту и диарею», — сказала Лушникова в беседе с «Газетой.Ru».

Диетолог подчеркнула, что в редисе также в большом количестве содержатся летучие масла. Они стимулируют обильное выделение желудочного сока и соляной кислоты, что может усугубить состояние здоровья при заболеваниях ЖКТ.

Ранее в этот день заведующая терапевтическим отделением, врач-гастроэнтеролог ЦКБ «РЖД-Медицина» Анна Свиридова рассказала о популярных среди россиян продуктах, которые нельзя есть при обострении гастрита. Она отметила, что употребление белого хлеба, жирной и сладкой еды, а также газированных напитков могут усилить боли в желудке.