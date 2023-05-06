В Сети выставили на продажу авиабилет Шатунова за 90 тыс. рублей

Посадочный авиабилет экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова выставили на продажу за 90 тыс. рублей на одном из сервисов онлайн-объявлений. Об этом передает kp.ru 5 мая.

Как уточняется, продать билет решил житель Екатеринбурга по имени Евгений. Несмотря на то что у билета сохранена отрывная часть, продавец уверяет в его подлинности.

Согласно фотографии, билет предназначался для вылета в Казань 16 января 2022 года из московского аэропорта Внуково. Отмечается, что 17 января прошлого года Шатунов провел концерт в этом городе. Указанный билет куплен в эконом-класс.

Юрий Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето» и др.

Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность. 22 июня музыканту стало плохо, когда он вместе с друзьями находился в подмосковном Домодедово.