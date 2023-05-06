Артиллеристов Центрального военного округа наградили в преддверии 9 Мая

В зоне спецоперации прошло торжественное награждение артиллеристов Центрального военного округа (ЦВО), проявивших мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач. Кадрами с места события в субботу, 6 мая, поделилось Министерство обороны РФ.

Торжественное мероприятие было приурочено ко дню образования воинской части, а также к наступающему Дню Победы. Военнослужащих наградили медалями Суворова, «За воинскую доблесть» и «Участнику специальной военной операции».

«Свою награду я получил за уничтожение легкобронированной техники и личного состава Вооруженных сил Украины боевой машиной «Град», — поделился командир отделения с позывным Огонь.

После торжественной части ансамбль песни и пляски ЦВО подготовил концертную программу. На импровизированной сцене артисты исполнили для участников спецоперации несколько музыкальных номеров.

Командир отделения подчеркнул, что подобные мероприятия поднимают боевой дух солдат и поддерживают их в нелегкой работе.

Ранее, 5 мая, в преддверии празднования Дня Победы Минобороны РФ организовало торжественное награждение отличившихся военнослужащих группировки «Восток». Мероприятие проходило на территории мемориального комплекса «Саур-Могила», где для участников СВО выступили певица Мара и группа 7Б.

Ранее, 4 мая, за героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные в зоне проведения спецоперации, одна из артиллерийских бригад получила почетное наименование «гвардейская». Рядовым, сержантам, прапорщикам и офицерам бригады вручили нагрудные знаки «Гвардия».

9 апреля заместитель командующего группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Валерий Солодчук наградил государственными наградами военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ). Военных наградили в боевой обстановке в зоне проведения спецоперации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.