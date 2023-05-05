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Захарова назвала США бездельниками из-за госдолга в $31,4 трлн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала США государством-бездельником, потому как госдолг Соединенных штатов составляет $31,4 трлн.

«Государство, которое не оплачивает счета (от себя добавлю: имея печатный станок не обеспеченных денег и обладая монополией на контроль за их передвижением по миру) — бездельник и тунеядец», — заявила она в своем Telegram-канале.

Однако представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что это касается не простых рабочих, а «кучки финансовых махинаторов, которые измываются над людьми труда по всему миру».

Захарова отметила, что каждую минуту госдолг США увеличивается приблизительно на $2 млн.

Текущий уровень потолка госдолга США был превышен в январе. Тогда он достиг $31,4 трлн. На фоне этого минфин страны заявил о введении чрезвычайных мер, чтобы избежать дефолта. Республиканцы со своей стороны призвали Белый дом к сокращению расходов и более ответственной экономической политике.

Игра на повышение: насколько серьезна угроза дефолта в США
И смогут ли республиканцы и демократы решить проблему госдолга до июня

В конце апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга. Документ предусматривает повышение потолка госдолга страны на $1,5 трлн и ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно.

1 мая, министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что страна может исчерпать бюджет в связи с достижением потолка госдолга уже к 1 июня. Глава минфина призвала конгресс как можно скорее увеличить лимит долга.

2 мая в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не будет договариваться с конгрессом о недопущении дефолта. В пресс-службе подчеркнули, что предотвращение дефолта — конституционная обязанность конгресса и при экс-президенте Дональде Трампе лимит задолженности повышался трижды.

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