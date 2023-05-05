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Арестованный за растрату мэр Одессы Труханов вышел из СИЗО под залог в $372 тыс
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Арестованный за растрату мэр Одессы Труханов вышел из СИЗО под залог в $372 тыс

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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За арестованного по делу о растрате мэра Одессы Геннадия Труханова внесли залог, он вышел из СИЗО. Об этом 5 мая сообщил депутат одесского горсовета Дмитрий Танцюра.

По данным украинского издания «Общественное», Танцюра перечислил залог за одесского градоначальника в размере $ 372 тыс. Ранее адвокат фигуранта Александр Лысак подал апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины о задержании его подзащитного.

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Мэра Одессы арестовали 4 мая, обвинив в растрате свыше 92 млн гривен (почти 195 млн рублей). По данным обвинения, чиновник реализовал схему покупки в коммунальную собственность здания бывшего завода «Краян» по завышенной стоимости.

Уголовное дело было возбуждено в 2018 году. В июле 2019 года суд оправдал всех фигурантов дела о покупке здания бывшего завода. В феврале 2021 года ВАКС отменил оправдательный приговор.

Труханов занимает пост мэра Одессы с 27 мая 2014 года. Он является народным депутатом Украины VII созыва.

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