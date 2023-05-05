В РАН назвали поспешным решение ВОЗ отменить статус пандемии COVID-19

Решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отменить статус пандемии COVID-19 выглядит поспешным, заявил в беседе с «Известиями» 5 мая старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

«Коронавирус перестал быть такой уж серьезной угрозой еще в 2021 году. Однако его распространенность никуда не ушла. Он до сих пор присутствует в популяции и вызывает волны. Это вызывает беспокойство, так как, изучая его, мы видим, что он не сезонный и не затухающий. Поэтому решение выглядит поспешным», — считает Болков.

При этом он отметил, что ВОЗ не изменяет политику, связанную с беспрецедентными мерами против COVID-19. По словам ученого, в организации хотят оставить их и всегда обладать теми полномочиями, которые она получила в период пандемии.

«Сейчас они продавили это решение. А ВОЗ — это руководящий орган для минздравов входящих в него стран. Они обязаны руководствоваться принципами ВОЗ, которые все участники договорились соблюдать. Режим особого обеспечения борьбы с инфекцией будет не только во время пандемии, но и после нее. То есть пандемию можно отменить, а режим останется», — подчеркнул Болков.

Аналогичного мнения придерживается и ведущий научный сотрудник ИППИ РАН Александр Соколов, который отметил, что из-за отмены пандемии всё равно ничего не изменится.

«Какую вывеску ни используй, суть не меняется. Теперь это постоянно действующая болезнь. Пандемией можно считать какие-то значительные волны, но сейчас мы болеем всё время. Неважно, замечаем или нет. Последняя волна была в январе-феврале-марте. Называть ее пандемией или нет, неважно. В мировых масштабах все будут постоянно соприкасаться с этим вирусом», — заявил Соколов.

При этом, заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов тоже отметил, что принятое ВОЗ решение не имеет большого значения, так как при необходимости пандемии будут объявляться на местах.

«Если мы вдруг увидим вспышку коронавирусной инфекции в каком-то регионе России, Китая или любой другой страны, власти примут решение и объявят эпидемию, если надо режим ЧС или введут жесткие карантинные меры. А решение ВОЗ — это только рекомендация», — подчеркнул он.

О том, что ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19, 5 мая заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что принять такое решение ему рекомендовал комитет экспертов организации по чрезвычайным ситуациям по COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, после этого вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.