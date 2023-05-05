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Charlie Hebdo поместил на обложку карикатуру о предстоящей коронации Карла III

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Фото: REUTERS/Phil Noble
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Французский сатирический журнал Charlie Hebdo в номере от 3 мая опубликовал карикатуру на тему предстоящей коронации нового короля Великобритании Карла III.

«Эта инсценировка его персоны, если и кажется на первый взгляд смешной, созвучна времени. Ультраиндивидуализм нашего времени возводит на пьедестал первого встречного. В этом обществе каждый принимает себя за маленького Карла III, убежденного в том, что он является центром мира», — говорится в сообщении от редакции.

На обложке Charlie Hebdo изображена карикатура с крупной подписью «Даже мама пришла!», которую, согласно изображению, произносят сыновья Карла III — герцог Сассекский Гарри и принц Уэльский Уильям.

Квелый король: Великобритания готовится к коронации Карла III
Церемония пройдет на фоне политического и экономического кризиса

Коронация Карла III состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Мероприятие совпадает с днем рождения внука правителя Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл. Вместе с монархом будет коронована и его супруга Камилла Паркер-Боулз. Так распорядилась покойная королева Елизавета II в 2022 году.

Церемония передачи трона Карлу III уже состоялась 10 сентября в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона. Сын Елизаветы II стал самым пожилым монархом, вступившим на престол: в 2022 году ему исполнилось 73 года.

Одним из самых острых вопросов остается присутствие на церемонии герцогов Сассекских — младшего сына короля принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Согласно опросу компании Deltapoll, британцы считают герцогиню нежеланной гостьей на церемонии из-за ряда конфликтов пары с Букингемским дворцом.

В апреле выяснилось, что младший наследник Карла III прибудет на церемонию один, без жены и детей. Прежде чем согласиться, Гарри приехал побеседовать с отцом по душам. Сообщалось, что с обеих сторон есть «готовность и желание помириться». При этом присутствовать на коронации принц сможет только как обычный гость — официальной роли Гарри лишили после публикации скандальных мемуаров.

Тем временем его брат принц Уильям и его жена займут почетное место на балконе рядом с королем.

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