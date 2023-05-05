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Юрист рассказал о наказании за запуск беспилотников

Юрист Гавришев: за несанкционированный запуск дрона грозит штраф от 20 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Юрист Алексей Гавришев в пятницу, 5 мая, рассказал «Известиям», какое наказание предусмотрено за запуск беспилотников в тех регионах России, где это запрещено.

Так, согласно статье 11.4. «Нарушение правил использования воздушного пространства» КоАП РФ, за нарушение этого пункта гражданину грозит административный штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей. Если правила были нарушены должностным лицом, штраф составит от 100 до 150 тыс. рублей, юридическим лицом — от 250 до 300 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Согласно пункту 2 этой же статьи, если лицо, которое нарушило правила пользования воздушного пространства, не наделено правом на осуществление подобной деятельности, за это грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Должностных лиц это коснется в виде штрафа от 50 до 100 тыс. рублей, а юридических — в виде штрафа от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или приостановления деятельности также на срок до 90 суток.

«Проще говоря, если вы не хотите получить штраф за несанкционированный запуск дрона, то в нынешней обстановке лучше этого не делать, ибо сейчас любой несанкционированный запуск летательного аппарата может повлечь за собой последствия», — заключил Гавришев.

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3 мая власти Москвы запретили полеты беспилотных летательных аппаратов. Решение принято для предотвращения несанкционированного использования беспилотников, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.

Также власти Санкт-Петербурга установили запрет на все коммерческие и частные запуски беспилотников и квадрокоптеров до 15 мая.

Власти Подмосковья, в свою очередь, приняли решение запретить выдачу разрешений на полеты БПЛА. Исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти.

Аналогичные меры приняли власти Томска (с 6 по 10 мая), власти Приамурья (с 6 по 9 мая), калининградские власти (на время парада Победы), власти Республики Алтай (с 5 по 10 мая), власти Кузбасса (с 6 по 9 мая).

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