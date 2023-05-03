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В Подмосковье запретили выдачу разрешений на полеты беспилотников
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В Подмосковье запретили выдачу разрешений на полеты беспилотников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Подмосковье приняли решение запретить выдачу разрешений на полеты беспилотников (БПЛА), передает пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева 3 мая.

«Исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти», — говорится в сообщении

Уточняется, что запрет действует уже в настоящее время.

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Ранее в этот день в Санкт-Петербурге установили запрет на все коммерческие и частные запуски беспилотников и квадрокоптеров до 15 апреля.

Также власти Москвы запретили полеты беспилотных летательных аппаратов. Решение принято для предотвращения несанкционированного использования беспилотников, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.

Кроме того, 3 мая в Росавиации сообщили, что в стране в 2024 году создадут сервис для отслеживания беспилотников, аналогичный сайту Flightradar24 для наблюдения за положением воздушных судов.

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