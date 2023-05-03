В Петербурге запретили полет беспилотников
В Санкт-Петербурге действует запрет на все коммерческие и частные запуски беспилотников и квадрокоптеров.
Как 3 мая стало известно 78.ru, временный режим будет действовать как минимум до 15 мая.
В целях безопасности полеты запрещены в радиусе 150 км вокруг города.
Ранее в этот же день власти Москвы запретили полеты беспилотных летательных аппаратов. Решение принято для предотвращения несанкционированного использования беспилотников, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.
Кроме того, 3 мая в Росавиации сообщили, что в стране в 2024 году создадут сервис для отслеживания беспилотников, аналогичный сайту Flightradar24 для наблюдения за положением воздушных судов.