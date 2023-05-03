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Росавиация создаст аналог Flightradar24 для беспилотников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В России в 2024 году создадут сервис для отслеживания беспилотников, аналогичный сайту Flightradar24 для наблюдения за положением воздушных судов. Об этом рассказал в среду, 3 мая, представитель Росавиации «РИА Новости».

«На первом этапе речь идет о предоставлении в удобной форме для пользователей юридически значимой информации о возможности и параметрах использования БПЛА в конкретной местности, в том числе на основе геолокации пользователя», — рассказали в ведомстве.

Предварительно разработку сервиса поручат концерну «Алмаз-Антей» и госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД).

В Росавиации отметили, что пользователи смогут получить доступ к порталу после регистрации. Сам сервис будет востребован в первую очередь внешними пилотами дронов и оперативными органами Единой системы организации воздушного движения России.

Отображение беспилотников будет зависеть в основном от их бортового оборудования и возможностей радиолокаторов, а также от многопозиционных систем наблюдения.

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27 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Росавиации необходимо цифровизировать воздушное движение, чтобы беспрепятственно интегрировать в структуру беспилотные летательные аппараты. Глава государства отметил, что соблюдение мер безопасности не должно препятствовать развитию этой сферы.

По словам Путина, беспилотная авиация требует структурных изменений. Он призвал приложить все усилия для того, чтобы развивать данную сферу в России.

26 апреля немецкий журнал Wirtschaftswoche сообщил, что влияние западных ограничений на гражданскую авиацию РФ оказалось не таким масштабным, как предполагали участники санкционной кампании, согласно данным портала мониторинга полетов Flightradar24 за минувший год. Авторы статьи отметили, что при сравнении активности рейсов в апреле 2022 года, вскоре после вступления в силу ограничений, с тем же показателем в конце марта 2023 года существенных различий не было обнаружено.

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