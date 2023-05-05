В Томске запретили запуск дронов на майские праздники

Запуск беспилотников в период с 6 по 10 мая в Томске будет запрещен, заявил заммэра по социальной политике Константин Чубенко в пятницу, 5 мая.

«Да», – сказал чиновник в ответ на вопрос журналиста о том, запретят ли полеты дронов в Томске на майские праздники.

Празднование Дня Победы пройдет без традиционного шествия Бессмертного полка и салюта из-за требований безопасности, пишет РИА «Томск». Праздничную программу 9 Мая в 08.45 откроет легкоатлетический забег «Миля Мира», а в 11.00 по проспекту пройдет традиционный парад.

3 мая власти Москвы запретили полеты беспилотных летательных аппаратов. Решение принято для предотвращения несанкционированного использования беспилотников, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.

Также власти Санкт-Петербурга установили запрет на все коммерческие и частные запуски беспилотников и квадрокоптеров до 15 мая.

Власти Подмосковья, в свою очередь, приняли решение запретить выдачу разрешений на полеты БПЛА. Исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти.