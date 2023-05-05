В Москве арестовали уроженку Крыма по подозрению в госизмене
В Москве арестована уроженка Крыма Ление Умерова по подозрению в государственной измене, следует 5 мая из картотеки Лефортовского суда.
О деталях дела не сообщается, материалы засекречены.
28 апреля Лефортовский суд удовлетворил ходатайство об аресте россиянина по фамилии Бойко в рамках уголовного дела о госизмене. Подробности дела также не приводятся ввиду секретности.
Ранее сообщалось о заключении под стражу еще двух россиян по делу о государственной измене. 26 апреля — по фамилии Плыске, 27 апреля — Рассулова.
Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену. Так, по статье 275 («Государственная измена»), которая включает в себя шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, а также материально-технической помощи, максимальным наказанием устанавливается пожизненное лишение свободы (сейчас до 20 лет заключения).