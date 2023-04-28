Путин подписал закон о пожизненном заключении за госизмену

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм. Документ был опубликован в пятницу, 28 апреля, на сайте правовой информации.

Так, по статье 275 («Государственная измена»), которая включает в себя шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, а также материально-технической, максимальным наказанием устанавливается пожизненное лишение свободы (сейчас до 20 лет заключения).

По статье 205 («Террористический акт») максимальный срок увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы. Согласно поправкам, за совершение акта международного терроризма наказание составит от 12 лет до пожизненного лишения свободы, ранее — от 10 лет.

Вместе с тем закон увеличивает с 5 до 7 лет лишения свободы минимальное наказание за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений, а минимальный срок за пособничество составит 12 лет, сейчас — 10 лет.

26 апреля закон о пожизненном лишении свободы за госизмену одобрил Совет Федерации.

Летом 2022 года Владимир Путин подписал закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене. За участие россиян в вооруженном конфликте или военных действиях за рубежом против интересов РФ может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.