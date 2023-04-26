Совфед одобрил закон о пожизненном наказании за госизмену

Совет Федерации на заседании в среду, 26 апреля, одобрил закон о пожизненном лишении свободы за государственную измену.

Таким образом, приняты поправки в ст. 57 Уголовного кодекса РФ «Пожизненное лишение свободы».

Ее дополнили новым основанием — «совершение особо тяжких преступлений против основ... конституционного строя и безопасности государства, в случае совершения которых может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы».

Об этом говорится в решении конституционного комитета Совфеда.

Кроме наказания вплоть до пожизненного заключения за госизмену приняты и поправки к закону, вводящие ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует.

Поправки также подразумевают ужесточение ответственности за терроризм. В частности, по статье «Террористический акт» наказание составит до 20 лет лишения свободы (сейчас до 15 лет).

Ранее, 18 апреля, законопроект о введении пожизненного лишения свободы за государственную измену приняла Госдума. Сейчас по статье «Госизмена» нарушителям грозит от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

Летом 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене. За участие россиян в вооруженном конфликте или военных действиях за рубежом против интересов РФ может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.