В Москве арестовали еще одного россиянина по делу о госизмене

В Москве арестован еще один россиянин в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. Об этом в среду, 26 апреля, сообщила пресс-служба Лефортовского суда.

Отмечается, что гражданина России Юрия Плыске был отправлен в СИЗО.

Согласно информации судебной картотеке суда, решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Плыске Ю. В. удовлетворено», — передал ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее, 25 апреля, Лефортовский суд заключил под стражу россиянина по фамилии Довгань по делу о госизмене. Накануне он был задержан Федеральная служба безопасности (ФСБ).

18 апреля Госдума приняла во II и III чтениях законопроект о введении пожизненного лишения свободы за государственную измену. До этого по статье «Госизмена» нарушителям грозило от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене.