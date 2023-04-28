Суд арестовал еще одного россиянина по делу о госизмене

В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство об аресте еще одного россиянина, по фамилии Бойко, в рамках уголовного дела о госизмене. Информация следует из картотеки суда.

Ходатайство было удовлетворено.

Подробности дела не приводится в виду секретности.

Ранее Лефортовский суд арестовал двух россиян по делу о государственной измене. 26 апреля — по фамилии Плыске, 27 апреля — Рассулова.

18 апреля Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении пожизненного лишения свободы за государственную измену. До этого по статье «Госизмена» нарушителям грозило от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.