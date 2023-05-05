В ходе ПМЮФ-2023 обсудят вопросы развития концепции суверенных иммунитетов

На площадке XI Петербургского международного юридического форума состоится сессия «Новые вызовы концепции суверенных иммунитетов».

Одними из базовых гарантий стабильности международных отношений являются государственные иммунитеты, основанные на принципе всеобщего равенства государств.

Участники сессии рассмотрят перспективы развития концепции суверенных иммунитетов с учетом возникающих геополитических вызовов, а также обсудят актуальную правоприменительную и судебную практику государств в отношении дипломатического имущества и активов центральных банков.

«Сегодня концепция суверенных иммунитетов сталкивается с масштабным размыванием, а система международного права нередко используется в качестве инструмента политического влияния в угоду личным интересам некоторых государств», – заявил статс-секретарь – заместитель Министра юстиции Российской Федерации Андрей Логинов.

Он отметил, что подобная ситуация требует переосмысления подходов к основным постулатам международного права, а также совместной работы по совершенствованию системы межгосударственных отношений, при которой будут неукоснительно соблюдаться принципы уважения суверенитета и учета национальных интересов.

XI Петербургский международный юридический форум пройдет с 11 по 13 мая в Санкт-Петербурге. Организаторы Форума — Министерство юстиции Российской Федерации и Фонд Росконгресс.