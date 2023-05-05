Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка в пятницу, 5 мая.

В сообщении представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), говорится, что обстрелы были зафиксированы в 4:05.

Накануне украинские националисты также ударили по Петровскому району Донецка, выпустив 10 ракет из РСЗО в 22:30.

Ранее в тот же день силы Украины ударили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, выпустив 10 ракет из РСЗО. Обстрел произошел в 11:00.

2 мая стало известно о гибели мужчины в результате обстрела радикалами Куйбышевского района Донецка. В тот день украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО, выпустив 10 ракет по Киевскому району города.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ.