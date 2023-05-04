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Четверо участников Proud Boys признаны виновными по делу о штурме Капитолия

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Фото: Global Look Press/IMAGO/imageSPACE/MediaPunch
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Четверо участников ультраправой неофашистской мужской организации Proud Boys, в том числе их бывший лидер Энрике Таррио, признаны виновными по делу о штурме Капитолия. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает The New York Times.

«Приговоры, вынесенные после семидневных обсуждений в Федеральном окружном суде в Вашингтоне, стали серьезным ударом по одной из самых печально известных группировок страны и еще одной вехой в судебном преследовании министерством юстиции сторонников [экс-президента США Дональда] Трампа, штурмовавших Капитолий», — говорится в публикации.

Газета отмечает, что только по обвинению в заговоре участникам Proud Boys может грозить до 50 лет лишения свободы. При этом они были признаны виновными и в других преступлениях.

В то же время присяжным не удалось вынести решение по обвинению в подстрекательстве к мятежу в отношении подсудимого Доминика Пеццола, который был заснят на видео разбивающим окно полицейским щитом Капитолия. Однако он был признан виновным в препятствовании действиям офицерам полиции и других нарушениях.

Судебный процесс, как пишет издание, стал последним из трех дел о подстрекательстве к мятежу, которые федеральные прокуроры возбудили против ключевых фигур нападения на Капитолий.

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Сторонники 45-го президента США 6 января 2021 года ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу демократ Джо Байден.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

Позже Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. В свою очередь, исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин допустил, что количество открытых дел может достигнуть нескольких сотен.

19 октября стало известно, что Дональд Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей, расследующую обстоятельства штурма Капитолия.

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