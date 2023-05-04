Некоторое оружие, направленное Великобританией, не доходит до Украины. Об этом 4 мая сообщил замглавы минобороны королевства Джеймс Хиппи.

По его словам, у Лондона есть «надежные процедуры для обеспечения того, чтобы всё оборудование и боеприпасы, направляемые через международный координационный центр доноров, передавались Вооруженным силам Украины (ВСУ)».

В то же время отдельные единицы не доходят до Украины, но это «происходит крайне редко», заверил он в ответе депутату палаты общин Кенни Макаскиллу.

Ранее, 3 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставляемое Украине западное оружие, которое потом попадает на черный рынок, может повлиять на масштабы террористической деятельности в мире.

28 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что вооружение, передаваемое Украине, попадает в руки террористов и на черный рынок, что сказывается на стабильности в Европе и мире в целом. По его словам, оружие далее переходит в руки террористических организаций.

До этого, 23 апреля, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что на Западе знают, что поставляемое украинским войскам вооружение попадает на черный рынок, но их СМИ это замалчивают.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.