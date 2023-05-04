Реклама
Прямой эфир
Мир
Бахрейн осудил атаку украинских беспилотников на Кремль
Политика
Захарова заявила о «режиме тишины» в отношениях России и Франции
Мир
В Великобритании признали случаи пропажи направленного Украине оружия
Мир
Пашинян анонсировал визит в Москву
Мир
Песков ответил на заявление США о непричастности к атаке беспилотников на Кремль
Происшествия
Подросток пострадал во время падения кабины лифта в московской многоэтажке
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Мир
СМИ сообщили о заочном аресте в Швеции организатора акций по сожжению Корана
Мир
В Турции осудили поведение украинской делегации на саммите ПАЧЭС
Происшествия
В московском Царицыно загорелось здание
Общество
Следователи на Кубани обнаружили тело пропавшей девушки-аниматора
Общество
Признавшемуся в отравлении еще 22 человек грабителю грозит пожизненное заключение
Мир
Американский полковник заявил о срыве Москвой многолетних попыток США ослабить РФ
Сюжет:

В Великобритании признали случаи пропажи направленного Украине оружия

0
Фото: Global Look Press/Tech. Sgt. J.D. Strong II
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Некоторое оружие, направленное Великобританией, не доходит до Украины. Об этом 4 мая сообщил замглавы минобороны королевства Джеймс Хиппи.

По его словам, у Лондона есть «надежные процедуры для обеспечения того, чтобы всё оборудование и боеприпасы, направляемые через международный координационный центр доноров, передавались Вооруженным силам Украины (ВСУ)».

В то же время отдельные единицы не доходят до Украины, но это «происходит крайне редко», заверил он в ответе депутату палаты общин Кенни Макаскиллу.

Ранее, 3 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставляемое Украине западное оружие, которое потом попадает на черный рынок, может повлиять на масштабы террористической деятельности в мире.

Поднять поставки: получит ли Киев оружие для контрнаступления
В Германии на американской базе Рамштайн прошло 11-е заседание контактной группы по Украине

28 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что вооружение, передаваемое Украине, попадает в руки террористов и на черный рынок, что сказывается на стабильности в Европе и мире в целом. По его словам, оружие далее переходит в руки террористических организаций.

До этого, 23 апреля, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что на Западе знают, что поставляемое украинским войскам вооружение попадает на черный рынок, но их СМИ это замалчивают.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023