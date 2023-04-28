Шойгу заявил, что поставляемое Киеву оружие попадает на черный рынок

Вооружение, передаваемое Украине, попадает в руки террористов и на черный рынок, что сказывается на стабильности в Европе и мире в целом. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели 28 апреля.

«Передаваемое вооружение попадает на черный рынок и далее в руки террористических организаций, что создает дополнительные риски, особенно с учетом заявлений о поставках ВСУ боеприпасов с сердечником из обедненного урана», — указал Шойгу.

Он отметил, что поставки оружия Киеву только затягивают конфликт, а затем «возвращаются бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире».

Шойгу подчеркнул, что России не оставили иных вариантов, кроме устранения исходящих с территории Украины угроз военным путем. Министр заверил, что спецоперация будет доведена до конца.

Ранее, 23 апреля, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что на Западе знают, что поставляемое украинским войскам оружие попадает на черный рынок, но их СМИ это замалчивают.

Вместе с тем еще в конце прошлого года военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive писал, что боевая техника, которую западные страны поставляют Украине, всплывет на черном рынке в других частях света. Он отмечал, что при таком объеме импорта оружия трудно отследить конечную точку его поставки.

Осенью 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что поставляемое вооружение оказывается на черном рынке, а его ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.