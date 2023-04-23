Херш рассказал о замалчивании Западом утечки оружия ВСУ на черный рынок

На Западе полагают, что поставляемое украинским войскам оружие попадает на черный рынок, но их СМИ это замалчивают, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Спустя месяцы после начала конфликта на Украине, по словам журналиста, возникли огромные опасения в том числе насчет перепродажи переносных элитных ракетных комплексов, которые способны сбивать самолеты на значительной высоте.

«Это вызывало серьезное беспокойство. Где-то полгода назад <...> CBS выпустил материал, который затем пришлось отозвать», — рассказал он в интервью RT 23 апреля.

Херш добавил, что еще на раннем этапе конфликта Польшу, Румынию и другие граничащие страны «наводнило оружие», поставляемое Западом Киеву. Он указал, что «различные командиры» — зачастую не генералы, а полковники и другие — получали партии оружия и лично перепродавали или выбрасывали их на черный рынок.

Ранее, 13 апреля, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США продолжат оказывать Украине всю необходимую поддержку для ведения боевых действий.

До этого, в декабре прошлого года, военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive писал, что боевая техника, которую западные страны поставляют Украине, всплывет на черном рынке в других частях света. Он отмечал, что при таком объеме импорта оружия трудно отследить конечную точку его поставки.

2 ноября стало известно, что оружие, которое поставляют Киеву западные страны, появилось на черных рынках Европы. Уточнялось, что в странах Северной Европы на нелегальных торговых площадках было замечено в том числе финское оружие, которое ранее было передано украинской армии.

В октябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что поставляемое вооружение оказывается на черном рынке, а его ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.