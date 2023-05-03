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Захарова заявила о росте угрозы терроризма из-за распространения оружия с Украины

Захарова: терроризм в мире может стать масштабным из-за попадания поставок оружия Украине на черный рынок
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Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
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Поставляемое странами Запада оружие Украине, которое потом попадает на черный рынок, может повлиять на масштабы террористической деятельности в мире. Об этом в среду, 3 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Бесконтрольная накачка Украины вооружением западными странами провоцирует резкое обострение криминогенной обстановки не только в Европе, но и во всем мире <...> Попадание на теневой рынок военной продукции, поставляемой киевскому режиму, иностранными государствами, приводит к ее утечке в руки криминалитета и, конечно, террористов», — сказала она на брифинге.

Она добавила, что «главная угроза — это то, что террористическая и преступная деятельность может приобрести невиданные до этого масштабы».

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28 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что вооружение, передаваемое Украине, попадает в руки террористов и на черный рынок, что сказывается на стабильности в Европе и мире в целом. По его словам, оружие далее переходит в руки террористических организаций.

23 апреля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что на Западе знают, что поставляемое украинским войскам вооружение попадает на черный рынок, но их СМИ это замалчивают.

В конце прошлого года военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive писал, что боевая техника, которую западные страны поставляют Киеву, всплывет на черном рынке в других частях света. Он отметил, что при таком объеме импорта оружия трудно отследить конечную точку его поставки.

Вместе с тем еще осенью 2022 года Захарова заявляла, что поставляемое вооружение оказывается на черном рынке, а его ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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