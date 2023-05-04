Следователи организовали проверку по факту пожара в селе в Тюменской области

По факту пожара в селе Успенка Тюменской области организована проверка. Об этом в четверг, 4 мая, сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета (СК) РФ.

«По факту масштабного пожара в селе Успенка организована процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»). <…> Следователями СКР будут установлены все обстоятельства и дана надлежащая правовая оценка действию (бездействию) должностных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По информации ведомства, на данный момент погибших и пострадавших нет.

Ранее в этот день в результате порывистого ветра серьезный природный пожар в районе села Успенка Тюменского района перекинулся на жилые дома. По данным СК, в результате сгорели 13 жилых построек.

Из расположенных рядом с лесом домов эвакуировали 79 человек. Также сообщалось об эвакуации 45 маломобильных человек из дома престарелых «Милосердие» и 370 детей из детского психоневрологического диспансера.

К тушению пожара привлечено более 200 человек и свыше 50 единиц техники. В частности, задействованы два вертолета Ми-8.

Местные жители рассказали корреспонденту «Известий», что обливали дома водой в надежде спасти хоть что-то. Однако позже администрация села запретила людям набирать воду самостоятельно.