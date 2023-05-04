В Забайкалье ветерана ВОВ поздравили с наступающим Днем Победы

В Забайкалье поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы, сообщает телеканал «Известия». Оркестр исполнил известные военные композиции.

«День Победы! День Победы! День Победы!»

Были вручены цветы и памятные подарки. Ветеран рассказал историю своего участия в войне.

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