Мусаев назвал Емельяненко фаворитом в бою с Ершовым из-за его опыта
Мастер спорта по кикбоксингу Тимур Мусаев 4 мая высказал мнение, что Александр Емельяненко победит бойца поп-MMA Евгения Ершова в рамках турнира очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
«Александр возвращается после поражения, уже возраст, а Ершов — набирающий обороты молодой блогер», — отметил спортсмен.
Тем не менее в грядущем бою Мусаев ставит на победу Емельяненко, так как он более опытный боец.
Ранее, 3 мая, чемпион Hardcore FC в тяжелом весе Тимур Слащинин посоветовал Емельяненко хорошо подготовиться к поединку с бойцом Ершовым. Он отметил, что исход боя будет зависеть от формы Емельяненко.
До этого, 28 апреля, боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что возможная победа Емельяненко зависит только от него в бою против Ершова. Он также отметил, что профессиональный спортсмен по умолчанию имеет преимущество над блогером, однако недооценки соперника необходимо избегать.
Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего пройдет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».
Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова. Помимо этого, на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.
Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.